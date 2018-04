"Non violò la sorveglianza speciale", assolto Lo Giudice

La polizia gli aveva citofonato a casa durante la notte per verificare se rispettasse le prescrizioni della misura di prevenzione che gli imponevano, fra le altre cose, di non uscire la sera. Per ben due volte non aveva risposto ed era scattata la denuncia. La difesa ha sostenuto che né lui né la moglie avevano sentito il citofono anche perché le loro condizioni di salute sono precarie. L’ex assessore regionale Vincenzo Lo Giudice evita una nuova condanna per violazione degli obblighi. Il giudice dell’udienza preliminare Alfonso Malato, al termine del processo con rito abbreviato, lo ha assolto dall’accusa di violazione della sorveglianza speciale per la quale il pubblico ministero Emiliana Busto aveva chiesto la condanna a otto mesi di reclusione.

La denuncia nei confronti del settantottenne uomo politico siciliano era scattata il 12 dicembre di tre anni fa. Una pattuglia, come avviene per prassi, gli andò a bussare di notte in casa per verificare il rispetto della misura di prevenzione, provvedimento che gli è stato imposto dopo la condanna a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa inflitta nell’ambito dell’inchiesta “Alta mafia”. I poliziotti bussano la prima volta e non risponde nessuno. Trovano il portone aperto e vanno al piano per suonare al campanello. Anche in questo caso non risponde nessuno.

Il controllo viene ripetuto dopo venti minuti. Questa volta viene chiesto alla centrale di provare a telefonare ma non risponde nessuno. “Ma i poliziotti hanno composto il numero dello studio legale del figlio”, ha detto in aula il difensore dell’ex assessore regionale, l’avvocato Gero Lo Giudice. Il legale ha aggiunto: “Non ha risposto perché né lui né la moglie, che soffrono di alcune patologie, hanno sentito il telefono”. Il difensore ha documentato che il figlio che abita insieme ai genitori e avrebbe potuto sentire citofonate e telefonate, in quei giorni, si trovava a Roma per motivi di studio. “Peraltro – ha aggiunto – non è stato in alcun modo visto l’imputato fuori dalla sua abitazione”. Secondo il giudice il quadro probatorio non è certo. L’assoluzione, infatti, è stata emessa con la formula che il codice un tempo etichettava come dubitativa.