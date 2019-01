Mafia, la maxi inchiesta "Montagna 2": la Cassazione conferma due arresti

Prima la scarcerazione per “copia e incolla” poi il nuovo arresto e, adesso, il verdetto della Cassazione che mette il sigillo su due ordinanze di custodia cautelare. La maxi inchiesta antimafia “Montagna”, scattata il 22 gennaio dell’anno scorso, con 55 arresti in ogni comune della provincia, che avrebbe disarticolato le nuove famiglie mafiose, è già approdata in aula per il processo.

Ieri mattina, intanto, la Cassazione, alla quale si è rivolto il difensore, l’avvocato Giovanni Castronovo, ha rigettato il ricorso per la scarcerazione confermando definitivamente l’arresto di due affiliati. Si tratta Giuseppe Vella, 37 anni, di Favara, presunto appartenente alla famiglia mafiosa della sua città e Antonino Vizzì, 63 anni, ritenuto il reggente della famiglia mafiosa di Raffadali. Il loro arresto, come tanti altri, era stato annullato “per carenza di motivazione”. In sostanza il riesame aveva ritenuto che vi fosse un vizio di forma e che il gip si fosse troppo “appiattito” sulla richiesta del pm senza motivare il quadro indiziario.