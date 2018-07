Mafia, inchiesta "Montagna 2": al riesame le prime sei posizioni

L’operazione “Montagna 2” approda al tribunale del riesame. I difensori di sei dei dieci indagati, tornati in cella il 28 giugno nell'ambito della stessa inchiesta che avrebbe disarticolato le nuove famiglie mafiose della provincia, hanno chiesto ai giudici l’annullamento del provvedimento. In sostanza, dopo che il tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza per "carenza di motivazione", ritenendo che il gip avesse fatto una sorta di "copia e incolla" sulla richiesta dei pm, sono scattati i nuovi arresti. Il vizio di forma consente, in questi casi, di chiedere un nuovo provvedimento e così, tre settimane fa, è scattata l'operazione.

In cella sono tornati: Antonino Vizzì, 63 anni, ritenuto reggente della famiglia di Raffadali; Vincenzo Pellitteri, 66 anni, presunto reggente della famiglia di Chiusa Sclafani; Franco D'Ugo, 52 anni, accusato di essere appartenente alla famiglia di Palazzo Adriano; Giovanni Gattuso, 62 anni, presunto reggente della famiglia di Castronovo di Sicilia; Vincenzo Cipolla, 56 anni, ritenuto appartenente alla famiglia di San Biagio Platani; Raffaele La Rosa, 59 anni, accusato di essere affiliato alla famiglia di San Biagio Platani; Raffaele Salvatore Fragapane, 40 anni, presunto appartenente alla famiglia di Santa Elisabetta; Luigi Pullara, 54 anni, considerato esponente di vertice della famiglia di Favara.

E poi ancora Angelo Di Giovanni, 46 anni, ritenuto appartenente alla famiglia di Favara e Giuseppe Vella, 37 anni, presunto appartenente alla famiglia di Favara. I difensori, fra gli altri gli avvocati Antonino Gaziano, Giuseppe Barba, Giovanni Castronovo, Antonio Di Lorenzo, Salvatore Salvago e Tanja Castronovo, hanno impugnato le nuove ordinanze al riesame e si sono celebrate le prime udienze. Ieri è stata la volta di Pullara, Di Giovanni, Fragapane, La Rosa, D’Ugo e Pellitteri. Oggi tocca a Vizzì, Vella e Cipolla.