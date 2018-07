L'inchiesta antimafia "Vultur", in aula la figlia di Meli: "Siamo stati noi in passato a subire minacce"

"Non abbiamo mai esercitato pressioni nei confronti di nessuno, anzi siamo stati noi a denunciare in passato i nostri accusatori". Rita Meli, figlia del presunto boss di Camastra Rosario, principale imputato del processo scaturito dall'inchiesta antimafia "Vultur", si difende in aula e nega le accuse.

La donna, insegnante, a sua volta indagata di reato connesso, è stata sentita, davanti ai giudici della seconda sezione penale, con l'assistenza di un legale. A citarla sono stati i difensori degli imputati. "Non abbiamo mai gestito nessuna attività illecita, l'attività di onoranze funebri di famiglia - ha aggiunto - è stata gestita sempre in maniera trasparente".