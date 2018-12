"Fece affari con il boss del paese", rinviato a giudizio ex sindaco di San Biagio

Il giudice dell'udienza preliminare di Palermo, Marco Gaeta, ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco di San Biagio Platani, Santo Sabella, dimessosi dopo l'arresto, scattato il 22 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione antimafia "Montagna".

Sabella è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa perchè avrebbe stretto un accordo elettorale col capo mafia del paese Giuseppe Nugara che, in cambio di piccoli appalti e posti di lavoro per uomini a lui vicini, gli avrebbe garantito sostegno elettorale. La prima udienza del dibattimento è in programma il 18 febbraio davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento.

Insieme a Sabella sono stati rinviati a giudizio altri cinque imputati. Gli altri cinquantadue hanno chiesto il giudizio abbreviato. Il gup, questa mattina, ha ammesso in parte la richiesta dell'avvocato Giovanni Castronovo di sentire il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, imputato nel processo e pentitosi dopo l'arresto, che era stata formulata come condizione per l'ammissione al giudizio abbreviato degli imputati Antonino Vizzì e Vincenzo Cipolla.

L'udienza è stata fissata per il 14 gennaio al carcere Pagliarelli, da dove il collaboratore deporrà in videocollegamento.

Ecco l'elenco degli imputati: Adolfo Albanese, 71 anni, residente a Caltavuturo; Giuseppe Blando, 54 anni, di Favara; Vincenzo Cipolla, 56 anni, di San Biagio Platani; Domenico Antonio Cordaro, 53 anni, di San Cataldo; Franco D'Ugo, 53 anni, di Palazzo Adriano; Giacomo Di Dio, 50 anni, di Capizzi (Messina); Santo Di Dio, 50 anni, di Capizzi; Salvatore Filippo Giacomo Di Gangi, 74 anni, di Sciacca; Angelo Di Giovanni, 46 anni, di Favara; Stefano Di Maria, 25 anni, di Favara; Vincenzo Dolce, 52 anni, di Cerda; Francesco Maria Antonio Drago, 51 anni, di Siculiana; Pasquale Fanara, 59 anni, di Favara; Daniele Fragapane, 33 anni, di Santa Elisabetta; Francesco Fragapane, 38 anni, di Santa Elisabetta; Raffaele Fragapane, 41 anni, di Santa Elisabetta; Giovanni Gattuso, 62 anni, di Castronovo di Sicilia; Alessandro Geraci, 32 anni, di Petralia Sottana; Angelo Giambrone, 36 anni, di Santo Stefano Quisquina; Calogerino Giambrone, 52 anni, di Cammarata; Francesco Giordano, 50 anni, di Niscemi; Salvatore La Greca, 75 anni, di Cammarata; Viviana La Mendola, 40 anni, di San Giovanni Gemini; Raffaele La Rosa, 59 anni, di San Biagio Platani; Roberto Lampasona, 40 anni, di Santa Elisabetta; Antonio Licata (detto Sandro), 27 anni, di Favara; Calogero Limblici, 60 anni, di Favara; Domenico Lombardo, 25 anni, di Favara; Calogero Maglio, 51 anni, di Favara; Vincenzo Mangiapane, 47 anni, di Cammarata; Vincenzo Mangiapane, 64 anni, di Cammarata; Vincenzo Mangiapane, 63 anni, di Cammarata; Domenico Maniscalco, 53 anni, di Sciacca; Giovanni Antonio Maranto, 54 anni, di Polizzi Generosa; Pietro Paolo Masaracchia, 68 anni, di Palazzo Adriano; Salvatore Montalbano, 25 anni, di Favara; Giuseppe Nugara, 53 anni, di San Biagio Platani; Salvatore Pellitteri, 42 anni, di Chiusa Sclafani; Vincenzo Pellitteri, 66 anni, di Chiusa Sclafani; Calogero Principato, 26 anni, di Agrigento; Luigi Pullara, 54 anni, di Favara; Salvatore Puma, 41 anni, di Racalmuto; il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, 50 anni, di Favara; Calogero Quaranta, 26 anni, di Favara; Pietro Stefano Reina, 67 anni, di San Giovanni Gemini; l'ex sindaco di San Biagio Platani: Santo Sabella di 53 anni; Giuseppe Scavetto, 49 anni, di Casteltermini; Antonio Scorsone, 53 anni, di Favara; Calogero Sedita, 35 anni, di Santo Stefano Quisquina; Giuseppe Luciano Spoto, 79 anni, di Bivona; Massimo Spoto, 40 anni, di Bivona; Vincenzo Spoto, 42 anni, di Bivona; Nazarena Traina, 48 anni, residente a Cammarata; Gerlando Valenti, 46 anni, di Favara; Stefano Valenti, 52 anni, di Favara; Vincenzo Valenti, 50 anni, di Favara; Giuseppe Vella, 38 anni, di Favara; Salvatore Vitello, 43 anni, di Favara; Antonino Vizzì, 54 anni, di Raffadali.

Quasi tutti gli imputati, compreso il trentottenne Francesco Fragapane di Santa Elisabetta, ritenuto il nuovo capo del mandamento della Montagna, hanno scelto la strategia processuale del rito abbreviato. In sostanza non ci sarà alcuna decisione sul rinvio a giudizio e un vero e proprio dibattimento. Sarà il giudice dell'udienza preliminare di Palermo, Marco Gaeta, a decidere se assolvere o condannare. In quest'ultimo caso la pena sarebbe ridotta di un terzo.

Gli unici a scegliere il giudizio ordinario, oltre Sabella, sono Lombardo, Montalbano, Principato, Scavetto e Scorsone. Il giudice, questa mattina, ha disposto il rinvio a giudizio.