Mafia, la maxi inchiesta "Montagna": prime udienze al riesame

L'inchiesta antimafia "Montagna", che il 22 gennaio ha disarticolato le famiglie mafiose di un ampio versante della provincia di Agrigento, approda al tribunale del riesame al quale si sono rivolti i difensori per chiedere l'annullamento del provvedimento restrittivo.

Giovedì sarà discusso il ricorso degli avvocati Angela Porcello e Raffaele Bonsignore, difensori dei fratelli favaresi Stefano e Gerlando Valenti e di Vincenzo, figlio del primo. Ai due fratelli si contesta l'associazione mafiosa, il ragazzo ventitreenne è accusato di intestazione fittizia di beni.

In settimana la difesa del sindaco di San Biagio, Santo Sabella, finito in carcere con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perchè avrebbe concordato con i boss le candidature alle elezioni del 2014, presenterà ricorso. Gli avvocati Antonino e Vincenza Gaziano stanno completando la visione degli atti e la presentaranno solo nei prossimi giorni.

In settimana saranno fissate tutte le altre udienze.