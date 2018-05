Inchiesta "Icaro", investigatore in aula: "Indagavamo su Fragapane e abbiamo scoperto la mappa dei clan"

“Dopo la scarcerazione di Francesco Fragapane abbiamo iniziato a controllarlo, con il coordinamento della Dda, perché si ipotizzava che potesse tentare un salto in ambito criminale. In un primo momento l’indagine non ha avuto grosso impulso ma poi i sospetti sono stati confermati”. Il luogotenente dei carabinieri Giovanni Prete, coordinatore di un gruppo di indagine nell’ambito dell’inchiesta “Icaro”, ricostruisce in aula i dettagli dell’attività investigativa.

Il sottufficiale è stato ascoltato ieri mattina al processo, in corso davanti al collegio di giudici presieduto da Pietro Maria Falcone con a latere Gianfranca Claudia Infantino e Agata Anna Genna. Il dibattimento è ripreso dopo l’audizione del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta che in questo processo ha fatto il suo debutto nella sua nuova veste dopo l’arresto nell’operazione “Montagna” lo scorso 22 gennaio. L’investigatore ha fatto spesso riferimento sia a Quaranta che ad altri personaggi coinvolti nella stessa inchiesta che ha delineato la nuova geografia mafiosa delle cosche agrigentine anche se, al tribunale del riesame, sono arrivate diverse bocciature e oltre la metà delle ordinanze sono state annullate.

“Attorno alla fine del 2013 – ha aggiunto il luogotenente Prete – abbiamo avviato una serie di attività di controllo e intercettazione delle utenze di Francesco Fragapane e dei suoi familiari. In questa fase emerge la figura di Giuseppe Quaranta che era una persona a lui molto vicina nelle dinamiche operative della famiglia mafiosa. Questa circostanza – ha aggiunto – denota tutta la sua caratura criminale. Nei primi mesi del 2014 l’attività di indagine è diventata più stringente e abbiamo intensificato i servizi di osservazione e controllo”. Il sottufficiale rivela: “In una circostanza abbiamo utilizzato un furgone che ci consentiva di effettuare delle riprese e vedere perfettamente a distanza di 500 metri e senza essere scoperti. Abbiamo potuto, in questo modo, raccogliere prove ed elementi in relazione a diverse riunioni fra affiliati”.