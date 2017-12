Mafia, inchiesta "Icaro": no dal riesame alla scarcerazione degli imputati

I termini di custodia cautelare restano sospesi e, di conseguenza, le scarcerazioni degli imputati dell’inchiesta antimafia “Icaro” sono congelate. Lo hanno deciso i giudici del tribunale del riesame rigettando il ricorso dei difensori di uno dei dodici imputati condannati (Francesco Tarantino, 31 anni, di Porto Empedocle, al quale sono stati inflitti dieci anni di reclusione ed è detenuto al carcere Petrusa di Agrigento), gli avvocati Salvatore Cusumano e Giovanni Castronovo.

I legali si erano opposti alla decisione del gup di Palermo, Roberto Riggio, che aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per altri 90 giorni, nell'attesa che vengano depositate le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 21 luglio con cui aveva condannato dodici imputati assolvendone altri dieci. Il provvedimento del giudice, secondo quanto hanno sostenuto durante l’udienza al tribunale del riesame, è “illegittimo, infondato e motivato in maniera troppo generica”. I giudici, invece, lo hanno confermato. In caso contrario i presunti boss, estorsori o affiliati delle famiglie mafiose sarebbero tornati liberi nei prossimi giorni.