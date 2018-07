"Traffico di droga e abigeato con l'egida della mafia", chiesti 4 anni e 2 mesi per Quaranta

Dopo la condanna per abusivismo edilizio altri guai in vista per il pentito Giuseppe Quaranta, imputato nel processo scaturito dall’inchiesta “Proelio” che ipotizza un giro di droga e abigeato legato a Cosa Nostra delle province di Agrigento e Ragusa. Il pubblico ministero ha iniziato la requisitoria dello stralcio abbreviato chiedendo la condanna a 4 anni e 2 mesi.

La pena è ridotta per effetto del rito abbreviato e delle attenuanti speciali previste dalla legge per i collaboratori di giustizia. L'operazione, eseguita dai carabinieri, è scattata il 6 giugno dell’anno scorso. Le cosche ragusane, secondo quanto avrebbero fatto emergere le indagini, si sarebbero dedicate al traffico di cocaina che veniva acquistata in Calabria per poi essere smerciata in tutta l'isola, provincia di Agrigento compresa.

La cocaina arrivava in Sicilia trasportata da insospettabili corrieri: nuclei familiari, anche con bambini piccoli, per cercare di ingannare gli investigatori e superare eventuali controlli. Si torna in aula, davanti al gup di Catania Salvatore Ettore Cavallaro, il 17 settembre.