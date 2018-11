"Era tornato a capo delle famiglie mafiose", convalidato il fermo di Sutera

Fermo convalidato e custodia in carcere, gli atti sono stati poi trasmessi - come da prassi - alla Procura di Palermo perchè è il tribunale del capoluogo che ha la competenza.

Il gip di Sciacca Rosario Di Gioia ha ratificato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto che i pm della Dda Alessia Sinatra, Claudio Camilleri e Geri Ferrara hanno emesso nei giorni scorsi e, lunedì all'alba, è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile e dello Sco nei confronti del sessantottenne Leo Sutera, di Sambuca di Sicilia, vecchio boss tornato libero da tre anni dopo due condanne.

Sutera, assistito dall'avvocato Carlo Ferracane, durante l'interrogatorio di convalida del fermo, si è difeso dicendo di non avere avuto alcuna intenzione di fuggire e che i suoi interessamenti per fare lavorare imprese e maestranze erano solo dettati da amicizie personali e nulla c'entravano con Cosa Nostra. Sutera, in particolare, nel 2016 si sarebbe attivato per fare lavorare due suoi amici imprenditori, scalzando un'azienda di Milano, in un cantiere nel quartiere Saraceno di Sambuca dove si stava lavorando alla realizzazione di quaranta alloggi.

I pm, invece, ritengono che Sutera, tornato libero il 7 agosto del 2015, dopo avere scontato la seconda condanna per associazione mafiosa, si fosse messo subito al "lavoro" tornando a gestire il mandamento di Sambuca di Sicilia e diventando il boss principale della provincia di Agrigento, ruolo che aveva ricoperto fino al 26 giugno del 2012, giorno dell'operazione "Nuova Cupola".