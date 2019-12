"Da sorvegliato ha diretto Cosa Nostra", stangata del magistrato a Massimino

“Antonio Massimino, quando era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha continuato a gestire, in qualità di esponente apicale, direttamente o tramite sodali, l’associazione mafiosa”.

Con queste motivazioni il magistrato di sorveglianza di Agrigento, Walter Carlisi, ha ritenuto aggravata la pericolosità sociale del boss cinquantunenne e ha disposto, in sostituzione della libertà vigilata (che prevede delle restrizioni della libertà personale come il divieto di uscire da casa negli orari serali e l’obbligo di dimora nel comune di residenza), la misura di sicurezza della casa lavoro per due anni. Si tratta di una vero e proprio internamento in una delle poche strutture carcerarie italiane – in Sicilia c’è quella dell’isola di Favignana – dove si è obbligati a svolgere attività lavorativa.

La circostanza, in questa fase, non ha effetti pratici perché Massimino, proprio nell’ambito dell’operazione antimafia “Kerkent”, che ha spinto il magistrato di sorveglianza a ritenere aggravata la pericolosità sociale, è detenuto in regime di 41 bis, nel carcere di Sassari. Massimino, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, è accusato di avere ricostituito la famiglia mafiosa di Agrigento, nella quale avrebbe avuto un ruolo di spicco dopo avere scontato due condanne, e di avere messo in piedi un vasto giro di narcotraffico, con legami anche con la mafia palermitana e quella calabrese, che serviva a finanziare il clan.