Mafia, la maxi inchiesta "Icaro": via libera all'audizione del pentito Quaranta

Via libera dalla Corte di appello all'audizione del pentito Giuseppe Quaranta al processo di appello, a carico di quattordici imputati, scaturito dall’inchiesta antimafia “Icaro”. I giudici, questa mattina, hanno sciolto la riserva dopo che, all'udienza precedente, gli avvocati della difesa Giovanni Castronovo, Francesco Oddo e Marco Clementi si erano opposti ritenendo la nuova prova “non necessaria ed indispensabile ai fini del decidere".

Quaranta aveva già fatto il suo debutto al processo di primo grado, a carico di dodici imputati della stessa inchiesta che hanno scelto la strada del dibattimento. La sentenza dello stralcio abbreviato è stata emessa il 21 luglio dello scorso anno dal gup di Palermo Roberto Riggio: dodici le condanne e dieci le assoluzioni. Otto imputati, assolti in primo grado, non figurano nella lista dell’appello perché le sentenze non sono state impugnate e sono diventate definitive.

L'audizione dell'ex capomafia di Favara è stata programmata per l'11 settembre.