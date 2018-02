Blitz antimafia "Montagna", altri quattro indagati rimessi in libertà

Il tribunale del Riesame ha scarcertato altri arrestati coinvolti nel maxi blitz antimafia "Montagna". Si tratta dei favaresi Angelo Di Giovanni, 45 anni; Domenico Lombardo, 25 anni; Giuseppe Vella, 37 anni e Luigi Pullara, 54 anni. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Sale, dunque, a 28 su 56 il numero delle misure cautelari disposte dal gip e annullate dal Riesame. Nei giorni scorsi sono stati diversi i provvedimenti di scarcerazione. Il tribunale della libertà, come sollecitato dal ricorso del difensore, l'avvocato Giuseppe Barba, aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere anche nei confronti di Raffaele Salvatore Fragapane, 40 anni, di Santa Elisabetta, cugino di Raffaele Fragapane, ritenuto il capo del mandamento mafioso della cosiddetta "Montagna" che ha ispirato il nome dell'inchiesta.

Decisione analoga per Vincenzo Mangiapane, 46 anni, di Cammarata, accusato di associazione mafiosa – in particolare sarebbe stato un componente della famiglia mafiosa di Cammarata – e intestazione fittizia di beni riguardanti società legate alle scommesse on-line e slot machine.

Ordinanza annullata pure per Luigi Pullara, finito in carcere con l'accusa di essere un componente del clan di Favara, analoga accusa per Di Giovanni e Vella. Torna libero anche Lombardo, figlio di Mimì, ucciso nella guerra di mafia degli anni Novanta e accusato di due episodi di spaccio.