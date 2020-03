Mafia, droga ed estorsioni, il Coronavirus fa slittare la requisitoria per 28 imputati dell’inchiesta Kerkent

Per stamani, al carcere Pagliarelli di Palermo, era prevista la requisitoria dei pm della Dda, Geri Ferrara e Pierangelo Padova, nell'ambito della maxi inchiesta antimafia "Kerkent". Un avvocato del foro di Palermo, di rientro da Milano, ha chiesto il rinvio dell'udienza perché si è messo in auto-quarantena. Il Coronavirus, di fatto, fa slittare al 16 marzo la requisitoria per 28 imputati.

Lo scorso 3 febbraio, il gup di Palermo Fabio Pilato ha disposto il rinvio a giudizio di sette imputati della maxi inchiesta "Kerkent" che avrebbe sgominato un traffico di droga legato alle famiglie mafiose dell'Agrigentino. L'operazione ha come personaggio principale il capomafia di Villaseta, Antonio Massimino, che avrebbe riorganizzato la cosca subito dopo essere tornato libero avendo scontato l'ultima condanna nell'operazione "San Calogero".

In ventotto hanno chiesto ed ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato.