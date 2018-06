Inchiesta "Icaro", testi in aula: "Summit di mafia? No, si parlava di capre e pecore"

Summit di mafia? No, semplici incontri per motivi di pastorizia. "Sono stato io a portare Nino Grimaldi da Pietro Campo per comprare dei ciavureddri". Dopo un breve consulto, nonostante tutti i giudici e le parti siano siciliani, si apprende che i "ciavureddri" sono gli esemplari adulti e maschi della capra.

Il pastore Salvatore Cutrino, intercettato nell'ambito dell'inchiesta "Icaro" e indagato per riciclaggio per una vicenda connessa che nulla c'entra con la mafia, racconta in aula gli incontri fra presunti affiliati di Cosa Nostra e, in sostanza, li giustifica con motivazioni legate alla pastorizia. Quelli che, secondo il pm della Dda Alessia Sinatra, sono stati summit per discutere di questioni di Cosa Nostra, secondo Cutrino, chiamato a testimoniare dall'avvocato Maurizio Gaudio, erano incontri per acquistare capre e altri animali.

"Ho conosciuto Antonino Grimaldi - ha aggiunto - perchè sono pastore da sempre, ha venduto degli animali a mio padre e siamo rimasti in contatto. Se conosco Pietro Campo? Si, ci conosciamo per lo stesso motivo. Ha agnelli di grande qualità, insieme a Grimaldi in una circostanza siamo andati da lui per comprare dei ciavureddri".

Questa mattina, prima dell'audizione dei primi testi della difesa, è stato chiesto agli imputati se volessero essere interrogati. La risposta data da tutti è stata negativa.

Nella lista, oltre a Ciro Tornatore, morto a 83 anni lo scorso gennaio ci sono i nomi di: Antonino Abate, 29 anni, Carmelo Bruno, 47 anni, Vito Campisi, 45 anni, Roberto Carobene, 38 anni, Antonino Grimaldi, 55 anni, Stefano Marrella, 59 anni, Vincenzo Marrella, 41 anni, Vincenzo Marrella, 60 anni, Pasquale Schembri, 53 anni, Gaspare Nilo Secolonovo, 47 anni, e Francesco Tortorici, 36 anni.