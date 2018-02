Giuseppe Quaranta si è pentito, il favarese ha iniziato a collaborare con la Dda

La voce, come indiscrezione, circolava già da qualche giorno. Nessuno, però, confermava. Nè tanto meno smentiva. Adesso, è arrivata la certezza: Giuseppe Quaranta, 50 anni, di Favara - arrestato nell'operazione antimafia "Montagna" della Dda di Palermo e dei carabinieri del reparto operativo di Agrigento - si è pentito.

Quaranta, ritenuto vicino alla famiglia Fragapane di Santa Elisabetta, ha iniziato a collaborare con i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Ad ascoltarlo: i sostituti procuratori Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra.

Chi è il nuovo collaboratore di giustizia

Giuseppe Quaranta - nell'ambito dell'inchiesta antimafia "Montagna" - è stato ritenuto essere il "referente della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta, nel periodo immediatamente successivo all’arresto di Francesco Fragapane, e appartenente alla famiglia mafiosa di Favara".

"In tale veste, coordinando costantemente le attività illecite degli altri affiliati, ha mantenuto, direttamente o per interposta persona, - ha scritto il Gip del tribunale di Palermo, Filippo Serio, - attraverso il continuo scambio di comunicazioni con altri esponenti di vertice del sodalizio criminoso, un costante collegamento con gli altri capi dell’organizzazione mafiosa, effettuando numerosi incontri e riunioni con i componenti delle famiglie mafiose dello stesso mandamento che con quelli delle province di Palermo, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Reggio Calabria. Incontri finalizzati alla trattazione degli affari illeciti dell’organizzazione, gestendo la riscossione delle somme provenienti dalle varie attività di estorsione e delle altre attività illecite, occupandosi delle problematiche relative ai componenti del sodalizio, fra le quali il sostentamento dei detenuti e dei loro nuclei familiari". Quaranta avrebbe anche "promosso e organizzando personalmente atti intimidatori di carattere estorsivo ad imprese e ad esercizi commerciali, - scrive ancora il giudice per le indagini preliminari che ha firmato il suo ultimo arresto - adoperandosi anche per il controllo illecito delle attività economiche del territorio attraverso l’imposizione delle macchine da gioco agli esercizi pubblici, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l’organizzazione e di programmazione di gravi delitti".