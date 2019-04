"Traffico di cocaina dal Belgio", favaresi rimessi in libertà dopo quasi 2 anni e mezzo

Arresti domiciliari revocati dopo quasi due anni e mezzo di detenzione: i giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, hanno rimesso in libertà, salvo imporre l'obbligo di dimora nel comune di residenza e la prescrizione di restare in casa dalle 19 alle 7, due indagati dell'inchiesta della Dda “Up and down” che ipotizza un traffico di cocaina sull’asse Belgio-Favara passando per Palermo.

Si tratta dei favaresi Calogero Presti, 46 anni e Gaspare Indelicato, 36 anni, entrambi arrestati alla vigilia di Natale del 2016 nell'operazione che, solo di recente, è approdata in aula per il processo. Presti, difeso dall'avvocato Salvatore Virgone, era finito in carcere il giorno del blitz, eseguito dai carabinieri, e agli arresti domiciliari il 14 gennaio successivo, in seguito alla decisione del tribunale del riesame. Indelicato, difeso dall'avvocato Daniela Posante, è ai domiciliari fin dal primo giorno.

Adesso, entrambi, per effetto della decisione dei giudici che hanno accolto la richiesta dei difensori, potranno lasciare le loro abitazioni ma restare sempre a Favara. I giudici hanno ritenuto affievolite le esigenze cautelari, innanzitutto per "il notevolissimo tempo trascorso dall'esecuzione della misura" e per la "condotta corretta" tenuta in questa lunghissima fase di carcerazione preventiva.