"Traffico di cocaina dal Belgio a Favara", torna libero principale imputato

Le esigenze cautelari si possono ritenere affievolite “in considerazione del notevolissimo lasso di tempo trascorso, dalla corretta condotta dell’imputato, dal suo stato di incensuratezza e dalla circostanza che il processo è ormai n corso”. Il presidente della prima sezione Alfonso Malato, con queste motivazioni, ha accolto l’istanza difensiva degli avvocati Angelo Nicotra e Giovanni Castronovo e ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti di Carmelo Fallea, 45 anni, uno dei personaggi chiave dell’inchiesta “Up and down” che ipotizza un traffico di droga sull’asse Belgio-Favara.

Fallea, il 24 dicembre del 2016, giorno in cui scattò l’operazione dei carabinieri, finì in carcere. Nei mesi successivi, precisamente il 3 ottobre, il tribunale del riesame sostituì la misura con i domiciliari. Dopo due anni e mezzo di carcerazione preventiva, che sarebbe defalcata dall’eventuale condanna, il favarese, ritenuto dalla Dda uno dei promotori dell’organizzazione che - sempre secondo l’accusa - prelevava notevoli quantitativi di droga e li rivendeva nella provincia di Agrigento e, in particolare, a Favara, torna libero. Nelle scorse settimane sono stati adottati altri provvedimenti analoghi dopo che, peraltro, i giudici che stanno celebrando il dibattimento avevano emesso un’ordinanza con la quale disponevano la sospensione dei termini di durata massima della misura cautelare in ragione della particolare complessità del dibattimento.