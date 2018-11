Agguato di mafia a Favara, indagato "costretto" dal gip al prelievo biologico

“I prelievi di campioni biologici devono essere effettuati in maniera coattiva anche con l’impiego di mezzi di coercizione fisica rispettando la dignità e il pudore dell’interessato”. Il gip di Palermo, Guglielmo Nicastro, autorizza i pubblici ministeri della Dda Claudio Camilleri, Alessia Sinatra e Geri Ferrara a obbligare il ventiseienne favarese Francesco Di Benedetto a sottoporsi agli accertamenti. L’inchiesta è quella per il tentato omicidio ai danni del favarese Carmelo Nicotra, 36 anni, avvenuto il 23 maggio del 2017, in via Torino, sempre a Favara.

Un agguato di stampo mafioso i cui contorni sono ancora compiutamente da mettere a fuoco. Intanto, già da tempo, il fascicolo è stato accorpato con quello per l’omicidio di Carmelo Ciffa, operatore socialmente utile di 42 anni, freddato il 26 ottobre del 2016 davanti a un supermercato in corso Vittorio Veneto, a Favara. Ai primi di novembre la Dda ha iscritto altre due persone nel registro degli indagati.

Uno è Di Benedetto, l’altro è Michelangelo Bellavia, 30 anni, anch’egli favarese. Il primo è accusato di detenzione aggravata di armi, mentre Bellavia di tentato omicidio e detenzioni di armi. La squadra mobile era stata incaricata di sottoporre i due nuovi indagati a un prelievo biologico (salivare o di capelli) per verificare, ad esempio, se vi fossero delle tracce che potessero collegarli con alcuni oggetti sequestrati nei luoghi dell’agguato a Nicotra. Dopo il rifiuto di Di Benedetto, è arrivato il provvedimento del gip. Sulla vicenda c’era stata un’accesa polemica fra il suo difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, e gli investigatori della squadra mobile che, come riferito dal legale, in un primo momento gli avrebbero negato l’esistenza di un’indagine a carico di Di Benedetto che era stato convocato in Questura”.