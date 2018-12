Mafia, inchiesta "Montagna 2": dissequestrati beni di 54enne

I giudici della sezione misure di prevenzione della Corte di appello di Palermo hanno restituito i beni, posti sotto sequestro negli anni scorsi, di proprietà del favarese Luigi Pullara, 54 anni, arrestato nell’operazione antimafia “Montagna” con l’accusa di essere un esponente di vertice della famiglia del suo paese.

Il provvedimento, sollecitato dal difensore, l’avvocato Giuseppe Barba, è stato emesso dopo che la stessa Corte di appello ha annullato il decreto di confisca di quattro terreni e alcuni titoli finanziari disposto dal tribunale di Agrigento perché riteneva che i beni fossero stati acquisiti grazie alla contiguità con Cosa Nostra e non col suo lavoro da dipendente dell’azienda dei rifiuti.

L’ordinanza era stata annullata per un vizio di forma: i giudici, secondo quanto evidenziato dal suo legale, per una dimenticanza avevano concluso il procedimento senza dare la parola, per l’ntervento finale, alla difesa.