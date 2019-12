La faida sull'asse Favara-Belgio, la prima vittima scampata all'agguato a giudizio per riciclaggio

Uno dei primi episodi della sanguinosa faida, che ha lasciato per terra morti e feriti sull’asse Favara-Belgio, approda in aula. Si tratta di uno dei tanti segmenti investigativi che sono stati aperti in questi anni. Ieri mattina è iniziata l’udienza preliminare. Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha chiesto il rinvio a giudizio di Carmelo Nicotra, 37 anni, accusato di aver riutilizzato un’auto rubata a Catania sulla quale furono collocate delle targhe che dovevano occultare il reato. La notte del 23 maggio del 2017, dopo il tentato omicidio a colpi di kalasnikov di cui è stato vittima, all'interno del magazzino di via Torino a Favara, la Squadra Mobile della Questura di Agrigento trovò una Fiat Panda.

Una utilitaria che risultò essere provento di furto, denunciato il primo febbraio del 2016 a Catania. Nicotra, difeso dall'avvocato Salvatore Cusumano, era stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di riciclaggio. Ieri mattina, davanti al gup Francesco Provenzano, doveva iniziare il procedimento che è stato rinviato perché non è stato notificato l’avviso dell’udienza al proprietario dell’auto al centro della vicenda. L’udienza preliminare è stata rinviata al 27 febbraio.