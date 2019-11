Faida sull'asse Favara - Belgio con omicidi e agguati falliti, nuovi accertamenti su jeans e crocifisso

Il 25 novembre, alle 10, nel laboratorio di genetica forense del Gabinetto regionale della Polizia di Stato: nuovi accertamenti biologici disposti dalla Dda nell’ambito dell’inchiesta per l’agguato fallito ai danni del favarese Carmelo Nicotra, 36 anni, avvenuto il 23 maggio del 2017, in via Torino, a Favara. L’inchiesta, che di recente si è allargata, di fatto, ha una trattazione comune con le altre che sono state avviate per fare luce sulla lunga scia di sangue sull’asse Favara-Belgio che ha già portato a quattro omicidi e un agguato fallito. Il nuovo filone di accertamenti, disposti dal pm della Dda Calogero Ferrara, prevede degli esami “non ripetibili di tipo biologico” su un paio di jeans e su un crocifisso sequestrati nell’ambito dell’indagine.

L’obiettivo è quello di riuscire a individuare una traccia che possa collegare gli indagati ai numerosi fatti di sangue che si sono verificati sull’asse Favara-Belgio. Alle operazioni, potranno partecipare consulenti di parte e difensori: fra gli altri gli avvocati Salvatore Virgone, Salvatore Pennica e Giacomo La Russa. Gli ultimi, in ordine di tempo, a finire sotto inchiesta sono stati i favaresi Francesco Di Benedetto, 28 anni, e Michelangelo Bellavia, 30 anni.