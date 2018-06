"Evasione per fare vaccinare la figlia", altro azzeramento del processo ad Anna Messina

Secondo azzeramento del processo a carico di Anna Messina, 39 anni, di recente scagionata definitivamente dalle accuse di mafia ma imputata con quella di essere evasa dagli arresti domiciliari quando era detenuta per concorso esterno. La sorella del boss Gerlandino Messina, ex capo provinciale di Cosa Nostra, era stata arrestata il 28 aprile del 2016. Il processo era stato disposto pochi mesi dopo dal pubblico ministero Alessandro Macaluso, trasferito nei mesi successivi, che aveva ordinato la cosiddetta “citazione diretta”. Il processo, nel marzo dell’anno scorso, era stato fissato davanti al giudice monocratico Francesco Gallegra. Il magistrato è stato trasferito prima al civile e poi al tribunale di Palermo e il fascicolo, di conseguenza, è stato assegnato al giudice Antonio Genna.

Questa mattina c’è stata una nuova assegnazione: il processo è stato dirottato al giudice Fulvia Veneziano, insediatasi il mese scorso al tribunale di Agrigento. La prima udienza è stata fissata per il 12 luglio, con un anno e mezzo di ritardo rispetto all’annunciato inizio. Il difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, potrà anche definire la vicenda giudiziaria con il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Secondo l’accusa la donna si sarebbe allontanata dalla sua abitazione di San Leone, dove era costretta a restare per la precedente vicenda giudiziaria in cui era accusata di avere smistato i messaggi e le direttive del fratello boss, senza l’autorizzazione della magistratura. Anna Messina, sorella di Gerlandino, aveva mostrato una documentazione del pediatra di famiglia che le prescriveva il vaccino per la figlia, all’epoca di appena due mesi, e ha fatto presente che il suo legale da alcuni giorni aveva inviato via fax alla Corte di appello una richiesta per recarsi nella struttura medica.