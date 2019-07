"Appalti truccati per favorire imprese vicine alla mafia", chiesta condanna per ex dirigente Utc

Il pm della Dda Maria Teresa Maligno ha chiesto la condanna a 5 anni di reclusione per il geometra Vincenzo Manzone, 76 anni, ex dirigente dell’Utc di Castrofilippo, imputato di falsa testimonianza e turbativa d’asta aggravata perché avrebbe favorito l’illegittima assegnazione di tre appalti a imprese vicine ai boss. La prima accusa è relativa alla sua deposizione al processo nei confronti dell'ex sindaco Salvatore Ippolito, arrestato nel 2010 per concorso esterno in associazione mafiosa e, in seguito, condannato a 10 anni. Manzone dichiarò al dibattimento che "il sindaco mai si intromise nella gestione dei lavori pubblici".

"Le sue dichiarazioni sono mendaci e ci sono le sentenze che lo confermano - ha spiegato il pm -, da questo episodio partì l'inchiesta che ha fatto luce su un giro di appalti truccati che è stato descritto in maniera fedele dal pentito Maurizio Di Gati". Secondo il pm "il sindaco Ippolito, pur di mettere a capo dell'Utc un dirigente a sua disposizione, scalzò pure un ingegnere e lo sostituì un geometra".

l collaboratore di giustizia, comunque, ha descritto il “sistema” ma non i tre episodi specifici contestati all’imputato (relativi a due lavori di manutenzione stradale e al completamento di un centro diurno) visto che risalgono al 2009 e al 2010, periodo in cui era già in carcere. Per il primo degli episodi, il pm ha chiesto la prescrizione, comunque imminente anche per gli altri due appalti contestati.

Il 7 ottobre illustrerà la sua arringa il difensore dell'imputato, l'avvocato Antonino Gaziano.