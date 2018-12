"Non ci sono esigenze cautelari", si decide in Cassazione l'arresto di Middioni

"Non ci sono esigenze cautelari". La difesa torna a chiedere la scarcerazione di Gioacchino Angelo Middioni, 43 anni, tornato in carcere lo scorso 16 giugno dopo che la Corte d’appello di Palermo – ribaltando la sentenza di assoluzione di primo grado – lo aveva condannato a 12 anni di reclusione per l'accusa di associazione mafiosa.

I difensori, gli avvocati Angela Porcello e Giovanni Castronovo, hanno chiesto alla Cassazione di annullare l'ordinanza del tribunale del riesame che, a sua volta, confermava l'arresto deciso dalla Corte di appello dopo la condanna.

Middioni, cugino del boss Giuseppe Falsone, accusato dai collaboratori di giustizia Maurizio Di Gati e Giuseppe Sardino, è stato condannato perché sarebbe stato un affiliato alla “famiglia” mafiosa di Campobello. I giudici della Corte di appello, tuttavia, hanno escluso che avesse avuto ruoli direttivi.