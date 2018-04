Mafia, Lillo Falsone lascia il carcere e va in ospedale

Calogero Falsone nelle prossime ore uscirà dal carcere Pagliarelli, dove stava scontando una nuova condanna che scadrà nel 2027, e sarà ricoverato in una struttura sanitaria. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza Maria Agnello alla quale si era rivolta il difensore del cinquantaduenne fratello del boss Giuseppe Falsone, l’avvocato Angela Porcelo.

Falsone sta scontando una condanna a 13 anni e 6 mesi di reclusione: secondo l’accusa, nel giugno del 2012, al culmine dell’ennesimo litigio avrebbe cercato di uccidere un pastore rumeno col quale si contendeva l’uso di un terreno per il pascolo e per questo sta scontando la pena. Le sue condizioni di salute sono già state al centro di richieste analoghe nel corso del procedimento, quasi sempre rigettate. Questa volta il magistrato, dopo avere acquisito i pareri sanitari, ha deciso di accogliere la richiesta ritenendo che sia necessario il ricovero in una struttura specialistica.