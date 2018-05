"Lillo Falsone aveva problemi psichiatrici e andava assolto", chiesta revisione

“Quando Calogero Falsone è stato condannato era incapace di intendere e volere e nessuno dei giudici ha mai valutato questo aspetto”: l’avvocato Angela Porcello, difensore del cinquantaduenne fratello di Giuseppe Falsone, ex numero 2 di Cosa Nostra siciliana, che sta scontando una condanna a 13 anni e 6 mesi per tentato omicidio, chiede la revisione del processo.

Il legale sostiene che siano emerse “prove nuove”, circostanza indispensabile visto che si tratta di uno strumento straordinario che può mettere in discussione una sentenza già passata in giudicato. L’istanza di revisione del processo ha superato il primo vaglio di ammissibilità. La seconda sezione della Corte di appello di Caltanissetta ha fissato l’udienza per il prossimo 12 giugno. Se la richiesta di Falsone sarà accolta ci sarà un nuovo processo.

”Sono sopravvenute nuove prove diverse da quelle acquisite nel processo già definito, - scrive il difensore nell’istanza di revisione - afferenti lo stato del condannato e che non ha formato oggetto di precedente apprezzamento giudiziale, che non sono state dedotte e che dimostrano che il condannato deve e doveva essere prosciolto”. L’avvocato Porcello fa esplicito riferimento a una recente consulenza psichiatrica, redatta dal medico Sebastiano Triolo, alla quale è stato sottoposto, che evidenzierebbe una patologia piuttosto datata nel tempo di cui prima non si era mai avuto contezza. ”Lo stato patologico, anzi, psicotico sicuramente risalente, - scrive il legale - a dire dello specialista, alla giovinezza dello stesso e, comunque, a prima del compimento del fatto delittuoso per cui è stato condannato, anzi causa dello stesso, sebbene mai accertato e diagnosticato durante l’istruzione probatoria e certamente causa scatenante dello stesso, commesso, pertanto, in totale stato di incapacità di intendere e di volere".