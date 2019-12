Processo Vultur, i giudici: "Sì all'audizione delle vittime delle estorsioni"

La richiesta di sentire i tre imprenditori che sarebbero stati vittime di estorsione era stata fatta, dalla difesa, il 19 novembre scorso. Oggi, i giudici della quarta sezione della Corte di appello - davanti ai quali è iniziato il processo scaturito dall’inchiesta antimafia “Vultur” che ha fatto luce sui presunti componenti delle famiglie di Camastra e Canicattì - hanno sciolto la riserva e hanno dato il via libera.

Verranno sentiti quindi i proprietari della ditta di onoranze funebre di Camastra. In aula - per l'audizione delle persone offese - si tornerà il 28 gennaio. In primo grado, la sentenza è stata emessa - dai giudici del tribunale di Agrigento - lo scorso 22 novembre.