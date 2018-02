Blitz "Montagna", annullata un'altra ordinanza: scarcerato 27enne

I giudici del Riesame hanno rimesso in libertà anche Calogero Principato, 27 anni di Favara, arrestato – lo scorso 23 gennaio – nell’ambito dell’inchiesta antimafia denominata “Montagna”. I giudici hanno accolto il ricorso del difensore di fiducia, l’avvocato Maurizio Buggea, e hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Due le ipotesi: il tribunale ha ritenuto insussistenti gli indizi oppure l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari è stata ritenuta "scarsamente motivata" rispetto alla richiesta dei pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Le motivazioni saranno depositate nei prossimi giorni.

Il tribunale del Riesame, inoltre, in parziale accoglimento dell’istanza dei difensori Raffaele Bonsignore e Angela Porcello, ha escluso per Gerlando e Stefano Valenti, rispettivamente di 46 e 52 anni, entrambi di Favara, la sussistenza dei gravi indizi per i reati-fine: estorsioni e intestazione fittizia di società, nello specifico. Ed ha confermato l’ordinanza per l’ipotesi di reato di associazione mafiosa. Reato che, di fatto, è stato confermato dalle dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia: il cinquantenne favarese Giuseppe Quaranta.

Udienza al tribunale del Riesame, sempre nella giornata di ieri, anche per Antonio Licata, detto “Sandro”, 26 anni di Favara. Il giovane è rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Nicotra e Gerlando Vella. Il Pm, ieri, ha depositato le trascrizioni delle dichiarazioni del neo pentito Giuseppe Quaranta. Dichiarazioni che riguardano, appunto, Antonio Licata. La difesa, invece, ha depositato una memoria e dei documenti che provano che, da un anno e mezzo, il giovane Antonio Licata fosse residente in Belgio dove lavorava come pizzaiolo. Il tribunale si è riservato di decidere.