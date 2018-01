Blitz "Montagna", le intercettazioni: "Ma a Di Gati chi l'ha incoronato?"

"A Di Gati chi minchia l'ha incoronato a Di Gati che ... Di Gati lo hanno messo dove lo hanno messo ... io non lo so fino a che ... qua della montagna ... tutti quelli della montagna ... non ci abbiamo avuto ... ma chi minchia lo ha messo a questo!". In una delle intercettazione dell'inchiesta antimafia denominata "Montagna" - sviluppata dai carabinieri del reparto Operativo del comando provinciale di Agrigento e dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo - emerge anche questa conversazione. Un dialogo sulla nomina di Maurizio Di Gati a capo della provincia mafiosa di Agrigento. A sostenere il dialogo - secondo quanto è stato accertato dai carabinieri e ricostruito dai giudici della Dda nell'ordinanza di custodia cautelare - sarebbero stati Giuseppe Luciano Spoto e Giuseppe Nugara.

Nugara, stando sempre all'intercettazione, si sarebbe stupito: "....veramente non l'ha conosciuto?....". "Senza conoscerlo, senza conoscerlo" - avrebbe garantito Giuseppe Luciano Spoto.