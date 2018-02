"Azzerato clan di Menfi", sette arresti: coinvolto anche un medico

C'è anche un medico coinvolto nell'operazione "Opuntia", condotta dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Il blitz ha portato all'arresto di sette persone ritenute ai vertici della famiglia mafiosa di Menfi.

Le indagini, guidate dalla Direzione distruttuale antimafia di Palermo che ha coordinato le attività dei carabinieri della compagnia di Sciacca, sono state lunghe e complesse. I carabinieri - come ha rivelato in conferenza stampa il comandante provinciale di Agrigento, Giovanni Pellegrino - hanno fatto luce su quelli che sarebbero gli attuali assetti organizzativi e gestionali delle famiglie mafiose di Menfi e Sciacca.

In un caso particolare - secondo quanto emerso dalle indagini - gli incontri degli affiliati si sarebbero tenuti all'interno dell'ambulatorio di Pellegrino Scirica, medico di base di Menfi. L’inchiesta - prosegue il comandante Pellegrino - si è incentrata anche sulle dichiarazioni del pentito Vito Bucceri, che per ricostituire l’organizzazione menfitana, colpita nel 2008 dall’operazione “Scacco Matto”, avrebbe in un primo tempo contattato Domenico Friscia, presunto esponente della famiglia di Sciacca e poi sondato il terreno con il medico Pellegrino Scirica, per capire se questi avesse - secondo la ricostruzione formulata da investigatori e gli inquirenti - preso o meno le redini dell’organizzazione in un momento di "sbandamento".

l medico di base menfitano Pellegrino Scirica - ricostruiscono dal Comando provinciale di Agrigento - oltre a veicolare le informazioni all’interno dell’organizzazione, sarebbe spesso intervenuto nella gestione degli affari dell’associazione, incontrando persino, in una circostanza, Leo Sutera, ritenuto già capo del mandamento di Sambuca di Sicilia.