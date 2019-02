Racket mafioso a due imprenditori, il pg: "Sentire in aula le vittime"

Sentire in aula i due imprenditori, ritenuti vittime di estorsione, per ascoltare la loro versione. È la richiesta del sostituto procuratore generale di Palermo, Rita Fulantelli, che vuole riaprire l’istruttoria al processo di appello a carico del boss Antonio Massimino, 50 anni, arrestato l’8 novembre del 2016 per l'ennesima volta con l'accusa di avere imposto il racket a due noti costruttori agrigentini, e del suo presunto braccio destro Liborio Militello, di un anno più grande.

In primo grado, lo scorso 19 aprile, il gup di Palermo, Fabrizio Molinari, ha deciso l’assoluzione di Massimino, che tre settimane fa è tornato in carcere per possesso illegale di armi, e la condanna di Militello a quattro anni di reclusione.

Sia i pm della Dda Claudio Camilleri e Alessia Sinatra che il difensore di Militello, l’avvocato Giovanni Castronovo (Massimino è difeso dall’avvocato Salvatore Pennica) hanno impugnato il verdetto e la vicenda sarà, adesso, interamente ridiscussa.

Al centro del processo, svolto con rito abbreviato, tre episodi di racket mafioso ai danni degli imprenditori Ettore e Sergio Li Causi, padre e figlio, noti costruttori agrigentini che il pg, adesso, vuole sentire. La difesa si è opposta e la Corte deciderà l'8 marzo.