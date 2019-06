L'inchiesta antimafia "Assedio", il gip rimette in libertà il consigliere fermato

Secondo il giudice Stefano Zammuto il quadro indiziario non è sufficiente: "Ha chiesto i voti al capomafia Occhipinti ma non c'è la prova che abbia offerto qualcosa in cambio". Convalidati tutti gli altri fermi