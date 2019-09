Mafia, confermata la prevenzione personale al boss Gaetano Sedita

La corte di Cassazine ha deciso la conferma della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico di Gaetano Sedita, 77 anni, di Alessandria della Rocca, condannato in via definitiva a sette anni per associazione mafiosa nel contesto del processo sfociato dopo l'operazione "Alisciannira".

Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Gli ermallini hanno infatti respinto il ricorso proposto dal legale di Sedita, l'avvocato Giovanni Castronovo.