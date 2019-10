"Niente assistenza per mia figlia disabile", mamma fa causa al Comune

"Mia figlia disabile ha diritto all'assistente alla comunicazione per dieci ore alla settimana". Una donna, madre di una ragazzina disabile, che frequenta un istituto secondario della città, ha fatto causa al Comune di Agrigento chiedendo al giudice che venga accertato e dichiatato, in via d'urgenza, il diritto della figlia di fruire del servizio.

Il dirigente del settore Affari legali di Palazzo dei Giganti, Antonio Insalaco, ha autorizzato la costituzione dell'ente, nel giudizio davanti al tribunale di Agrigento, dando incarico per la rappresentanza all'avvocato Rita Salvago.