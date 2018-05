Furgone sospetto a Maddalusa, scatta il controllo della polizia

Un furgone sospetto, notato mentre si aggirava per contrada Maddalusa, è stato segnalato nel tardo pomeriggio di lunedì alla centrale operativa della polizia di Stato. Gli agrigentini, raccogliendo l’appello alla collaborazione lanciato dal questore Maurizio Auriemma, hanno segnalato l’inusuale presenza. Di fatto, è subito scattato il controllo.

E in contrada Maddalusa si è portata una pattuglia della sezione “Volanti”. Il furgone è stato subito rintracciato. A bordo c’erano due romeni. Non sono state però riscontrate irregolarità. Non è escluso che gli occupanti di quel furgone avrebbero anche potuto mettere a segno qualche furto, anche di rame, ma non sono state riscontrate irregolarità. L’accaduto dimostra però che per seguire la strada della prevenzione non c’è che un’unica via: contattare le centrali operative delle forze dell’ordine.