Luoghi del cuore, la speciale classifica del Fai: ecco quelli agrigentini

Torna, anche quest’anno, la classifica speciale del Fai che riguarda i luoghi del cuore. Sono stati presentati i risultati finali della nona edizione dell’ambizioso contest. Entra in classifica le location che hanno ottenuto almeno 2mila voti. Al 124esimo posto con 3,679 voti villa Maria La Quiete, di Casteltermini. Fanalino di coda, ed al 194esimo posto, con 2.354 voti, la chiesa San Giacomo Apostolo di Cammarata.

Nel 2003, in occasione della prima edizione dell’iniziativa, i voti raccolti furono 24.200; oggi, a distanza di sedici anni e con oltre il 9.100 % di voti in più, il censimento del FAI è diventato uno degli strumenti di coesione sociale più sorprendenti del nostro Paese. Un rito collettivo in grado di convogliare le speranze, l’impegno e la voglia di riscatto di tanti singoli cittadini e comunità intorno a piccole e grandi bellezze d’Italia da salvare perché in pericolo o fortemente compromesse, da proteggere perché in degrado o semplicemente da far conoscere perché poco note ai più.

Quello che ne emerge è una preziosa mappatura spontanea di luoghi tanto diversi tra loro quanto amati, fatta di paesaggi e di palazzi storici, di chiese e di fiumi, di castelli e di borghi, di ville e di botteghe storiche, di giardini e di sentieri, che rende “visibile” il sentimento profondo che lega le persone ai territori dove vivono o dove hanno vissuto esperienze importanti della loro vita. Territori molto spesso pesantemente feriti o in attesa di rilancio, per i quali essere inseriti tra “I Luoghi del Cuore” rappresenta a volte l’unica possibilità di un futuro migliore.