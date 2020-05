Luoghi del cuore Fai, boom per la Scala dei Turchi: risale la "Lucchesiana"

Anche quest’anno, il Fai, è pronto a “salvare” i luoghi del cuore sparsi in tutta Italia. Location a volte dimenticate, altre rinomate e amate. Il Fai, d’accordo con l’Intesa San Paolo, ha lanciato l’edizione 2020 dei “Luoghi del cuore”. L’Agrigentino ha messo in classifica diversi posti speciali, tra questi la Scala dei Turchi, la biblioteca Lucchesiana e la Valle dei Templi. Gli italiani, ma anche gli agrigentini, stanno votando sul sito del Fai mettendo nero su bianco la loro preferenza.

Boom di voti per la “perla” bianca di Realmonte, ovvero la Scala dei Turchi. Numeri importanti arrivati da ogni dove. Infatti, in classifica generale, la Scala dei Turchi si trova al 16esimo posto, con quasi 1500 voti.

Scansata la Valle dei Templi che ha totalizzato 105 voti e si trova al 391esimo posto. In classica anche la “Lucchesiana” di Agrigento che si trova al 68esimo posto della classifica generale. Il censimento dei luoghi da non dimenticare porta in alto le bellezze dell’Agrigentino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"C'è tempo fino al 15 dicembre per votare i luoghi che hanno emozionato e salvarli. Puoi votare più luoghi - spiega il Fai - ma per ognuno puoi esprimere solo un voto.Finché l’emergenza non sarà passata, invitiamo a votare via web grazie ai tanti strumenti digital che puoi scaricare da ogni scheda luogo".