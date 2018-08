Lungomare Falcone e Borsellino, istituita zona a traffico limitato fino al 26 agosto

E' Ferragosto, e con esso arriva anche una zona a traffico limitato per San Leone. Un provvedimento, in realtà meno stringente di quelli adottati negli anni passati, è stato firmato nella giornata di oggi dal dirigente comandante Gaetano Di Giovanni vista, ovviamente, la richiesta formulata dal sindaco Lillo Firetto. L'ordinanza (alla quale seguirà probabilmente un secondo atto specifico per il periodo di Ferragosto) renderà esclusivamente pedonale il lungomare Falcone e Borsellino, lato mare, dall'11 al 26 agosto dalle 20 alle 24 al fine di "assicurare una buona funzionalità e sicurezza per quanti frequentano la zona balneare". Esclusi sono ovviamente i mezzi di sicurezza, i bus turistici ma non i residenti.

