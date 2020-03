"Valori di escherichia coli fuori norma", sospesa l'erogazione idrica a San Leone

L'acqua non rispetta i parametri a causa della presenza di una quantità eccessiva di Escherichia coli, il batterio che si trova solitmente negli scarichi fognari: sospesa l'erogazione idrica in diversi punti tra il lungomare Falcone e Borsellino e via Amalfi. Lo ha deciso la gestione commissariale della Girgenti Acque.

I punti interessati lungomare Falcone Borsellino ai civici 55, 12, 54 e 52 e via Amalfi ai civici 2, 16 e 29.

Al momento, in via cautelativa, è stata disposta la chiusura della fornitura idrica. La pulizia delle vasche di accumulo dei cittadini avverrà a carico del privato. La ditta sta inoltre provvedendo a trovare le cause del guasto per eliminare il disservizio.