Attivisti ritrovano un serpente nella centrale via Dante

Lungo serpente nei pressi di via Dante. L’animale è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, a pochi passi dalla scuola materna Don Bosco. Il serpente è stato ritrovato dagli attivisti del movimento “Mani libere”. Non è la prima volta che dei serpenti si aggirano per la città, circa una settimana fa i residenti del centro storico hanno rivenuto la carcassa di un simile esemplare.