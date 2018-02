"Sanremo Young", l'agrigentina Luna Farina "salvata" da Paolo Bonolis

“Sanremo Young”, la giovane cantante Luna Farina è stata tra le protagoniste della prima puntata. Il format in onda sulle reti Rai, è condotto da Antonella Clerici.

In gara, la giovane Luna di Santo Stefano Quisquina, che, malgrado i grandi applausi, è stata a rischio eliminazione, per poi essere stata ripescata da Paolo Bonolis. Gli agrigentini fanno tutti il tifo per la bella Luna Farina.