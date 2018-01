"Sanremo Young", in gara anche l'agrigentina Luna Farina

Un po’ di Agrigento al Sanremo Young. In gara, alla prossima trasmissione condotta da Antonella Clerici, ci sarà anche la concorrente Luna Farina. L’artita è originaria di Santo Stefano Quisquina, ma vive in Germania, dove ha già partecipato a diverse trasmissioni televisive come “The voice of kids”.

La giovane cantante è pronta a sbaragliare la concorrenza, lei ed il suo talento, hanno voglia più che mai di emergere. Il debutto in tv è fissato per giorno 16 febbraio.

