Luna Farina non vince "Sanremo Young", ultimo posto per la cantante

Era data come favorita, la cantante Luna Farina. La sedicenne di Santo Stefano Quisquina si è classificata quarta alla finalissima di “Sanremo Young”.

Il nuovo talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, ha vinto nell’ascolto. Luna Farina, però, non è riuscita a trionfare.

La giovane è stata sostenuta dall’Agrigentino, ma il sogno di portare a casa l’ambito riconoscimento è sfumato. Non sono mancati gli applausi per la cantante, che nei pronostici della vigilia era data come super favorita.