Cimiteri comunali, via alla manutenzione dei lumini votivi

“Lumini” elettrici per i defunti, il Comune di Agrigento si attiva per rendere pienamente funzionate il servizio, che in questi anni ha visto letteralmente alti e bassi.

Nei giorni scorsi l’Ente ha disposto l’acquisto di una serie di materiali necessari a manutenere gli impianti dei cimiteri comunali di Bonamorone, Giardina Gallotti e Montaperto attraverso personale municipale. Le strutture sono dotate di impianti elettrici per il servizio di illuminazione votiva che sono tra l’altro a pagamento (60 euro per il primo allaccio e 30 euro per canone annuo) senza che però spesso questo possa effettivamente essere erogato.

Se infatti soprattutto in passato è emerso come fossero relativamente pochi i cittadini che effettivamente pagavano il dovuto (ma nel tempo si sono attivate specifiche procedure di recupero coattivo), è indiscusso che spesso il servizio non possa essere effettivamente goduto da chi paga perché, dice l’ente, “i suddetti impianti, ormai vetusti, necessitano di continua manutenzione”.

Quindi si sta provvedendo a comprare centinaia di lampadine di vario tipo, cavi e materiale elettrico che dovrebbero servire a ripristinare il funzionamento del servizio.