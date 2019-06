Tagliati 80 alberi d'ulivo, agricoltore nel mirino

Alcuni sono stati tagliati, altri sono stati danneggiati. Ma pesantemente. Sono un’ottantina circa gli alberi di ulivo, alcuni dei quali ancora giovanissimi, che sono finiti nel mirino di ignoti delinquenti. E’ accaduto tutto, nella notte di venerdì 14, nelle campagne di Lucca Sicula. Bersaglio, suo malgrado, un agricoltore cinquantenne.

Un uomo che, fra inevitabile rabbia e choc, nella giornata di sabato – una volta fatta la scoperta – non ha potuto far altro che formalizzare una denuncia, contro ignoti, alla stazione dei carabinieri di Lucca Sicula. I militari dell’Arma hanno raccolto le dichiarazioni del cinquantenne, secondo il quale il danno provocatogli sarebbe stato di oltre 1.500 euro, e hanno avviato le indagini. L’attività investigativa non sarà semplice perché, a quanto pare, i delinquenti non si sarebbero lasciati tracce dietro le spalle. Non è detto, però, che i carabinieri non riescano a recuperare degli indizi per arrivare a sospettare di qualcuno. Fitto, anzi categorico, il riserbo investigativo in questa fase.