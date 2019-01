"Era stato trovato in possesso di una pistola", deve scontare 3 anni: arrestato

Deve scontare 3 anni perché, nel marzo del 2015, venne trovato in possesso, a Burgio, di una pistola calibro 9 illegalmente detenuta. I carabinieri della stazione di Lucca Sicula hanno arrestato, in esecuzione del provvedimento, Antonino Pagano, 62 anni, di Lucca Sicula. Dopo la notifica del provvedimento, l'uomo è stato posto - con accompagnamento dei militari dell'Arma nell'abitazione del sessantaduenne - in stato di detenzione domiciliare.