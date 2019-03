Lucca Sicula, i parametri dell'acqua non sono a norma: scatta divieto per uso potabile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. informa che il Sindaco del comune di Lucca Sicula, a seguito di comunicazione da parte dell’ ASP, con la quale si evidenza lo sforamento dei parametri dell’acqua, nei seguenti punti:

- presa privata di via Giardini n. 15;

- presa privata di via Roma n. 60;

ha emesso l'Ordinanza Sindacale n° 3/2019, con la quale vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili nell'intero Comune.

Si informa altresì che gli operatori ed i tecnici del Gestore stanno già ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause dello sforamento dei parametri dell’acqua, così da pervenire ad una rapida risoluzione della problematica riscontrata.