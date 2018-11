Lucca Sicula, riprende l'erogazione idrica ma l'acqua non è potabile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. informa che a seguito della comunicazione rivolta alla cittadinanza, da parte del Sindaco di Lucca Sicula, che vieta l'uso dell'acqua distribuita per scopi potabili nell'intero Comune, si avvisa che è stato ripristinato il servizio di distribuzione idrica nell'intero comune in regime di “non potabilità”.

Si rileva che il Gestore sta ponendo in essere le dovute attività al fine di ripristinare i parametri microbiologici dell’acqua e procedere così alla richiesta di revoca del divieto, di utilizzo dell’acqua per scopi non potabili, disposto per il Comune di Lucca Sicula.