Lotteria della solidarietà, estratti i biglietti vincenti: ecco tutti i premi

Va al possessore del biglietto A 495 il primo premio della lotteria della solidarietà promossa, per il secondo anno, dall'associazione onlus Volontari di Strada di Agrigento. Si tratta di un viaggio per due persone, a Taormina, dall'8 al 10 marzo prossimi, ospiti dell'Hotel Excelsior Palace, messo in palio dall'agenzia Viaggi "Amunì".

Ieri, nei locali dell'associazione, si è consumato l’atto conclusivo con l’estrazione dei biglietti. A sovrintendere alle operazioni è stata la presidente Anna Marino, assistita da alcuni bambini, figli di volontari, che hanno estratto i tagliandi dall'urna.

Il secondo premio, uno Smartphone, è stato vinto dal possessore del biglietto serie B 880. È ancora, il percorso Benessere al titolare del tagliando serie B 514, gli occhiali da sole al possessore del biglietto Serie B 981, mentre la cesta di prodotti dolciaria artigianali è andato a biglietto Serie B 584.

“E’ stata un’esperienza esaltante – ha dichiarato la presidente Anna Marino – che ha visto coinvolta, per quasi due mesi, tutta l’associazione. Rispetto allo scorso anno, purtroppo, abbiamo registrato un calo nella vendita dei bigliestti: ne abbiamo piazzato 1466, circa il 30 per cento in meno rispetto al 2016. Speravamo in qualcosa di più, ma comprendiamo le difficoltà e il momento storico nel quale vivono molte famiglie. Rigraziamo ugualmente gli agrigentini che ci sono stati vicini, cosi come ringraziamo di cuore tutti gli sponsor che ci hanno consentito di potere portare a termine questa iniziativa" .

ECCO L'ELENCO DEI BIGLIETTI SORTEGGIATI DELLA LOTTERIA DELLA SOLIDARIETÀ

PREMIO NUMERO ESTRATTO PREMIO ABBINATO

1 A 495 VIAGGIO TAORMINA

2 B 880 SMARTPHONE

3 B 514 PERCORSO BENESSERE

4 B 981 OCCHIALI DA SOLE

5 B 584 CESTA DI PRODOTTI DOLCIARI

6 A 172 ABBONAMENTO TRE MESI PALESTRA

7 A 24 CAMICIA E CRAVATTA

8 B 999 PRANZI O CENE A BASE DI PESCE

9 B 560 PIEGA CON TAGLIO E TRATT. RELAX

10 A 45 CAPEZZALE L'ANNUNCIAZIONE

11 B 821 BUONO 50 EURO IN CARTOLIBRERIA

12 A 1025 OROLOGIO HIP HOP

13 B 380 OROLOGIO HIP HOP

14 A 1027 COLLANA ORECCHINI BIGIOTTERIA

15 B 589 APPARECCHIO AEROSOL

16 B 870 BORSA ELEGANTE

17 B 521 CASSETTA DI VINI

18 B 598 COFANETTO PUPA

19 A 1466 CENA PER DHE PERSONE

20 B 400 CARTE DA GIOCO

21 B 1110 CASSETTE DI PESCE

22 B 829 TEGLIE DI PIZZA

23 B 352 TEGLIE DI PIZZA

24 B 780 TEGLIE DI PIZZA

25 B 161 CESTA DI CIALDE E CAPSULE CAFFÈ

26 B 211 LIBRI

27 B 595 LAMPADA

28 A 270 NINNOLI